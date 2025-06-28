Стали известны клубы НБА, интересовавшиеся Дёминым наряду с «Бруклином»

Журналист американского издания New York Post Брайан Брайан Льюис сообщил, что к новичку «Бруклин Нетс» россиянину Егору Дёмину, который выступает на позиции разыгрывающего защитника, проявляли интерес перед драфтом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) такие команды, как «Оклахома-Сити Тандер» и «Атланта Хоукс».

«Не только в «Бруклине» были впечатлены Егором. Генеральный менеджер «Тандер» Сэм Прести на самом деле приглашал Дёмина к себе и, как сообщается, рассматривал возможность обмена его с 15-м номером на драфте. Дёмин также поразил «Атланту» своим баскетбольным IQ», — написал Льюис в своей колонке в New York Post.