«Уважайте его выбор». Экс-капитан сборной Франции — об отказе Вембаньямы играть на ЧЕ-2025

36-летний бывший капитан сборной Франции, а ныне тяжёлый форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Николя Батюм высказался насчёт того, что 21-летний лидер «Сан-Антонио Спёрс» соотечественник Виктор Вембаньяма, выступающий на позиции центрового, не примет участия в чемпионате Европы по баскетболу в составе национальной команды.

«Как я отношусь к тому, что Виктор не выступит на Евробаскете? Нормально. Меня это не шокировало. Я с ним разговаривал об этом. Но, учитывая то, что с ним произошло за последнее время… Я стараюсь сравнить его случай с тем, что было недавно. Крис Бош завершил карьеру из-за этого [тромба глубоких вен икроножной мышцы]. Амен Томпсон пропустил восемь месяцев, а Брэндон Ингрэм — семь. Вы должны относиться с уважением к его выбору», — приводит слова Батюма портал RMC Sport.