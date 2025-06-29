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Словенский игрок ФК «Зенит» отреагировал на назначение Секулича тренером БК «Зенит»

Словенский игрок ФК «Зенит» отреагировал на назначение Секулича тренером БК «Зенит»
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25-летний защитник футбольного клуба «Зенит» словенец Ванья Дркушич поприветствовал своего соотечественника, нового главного тренера баскетбольной команды «Зенит» Александра Секулича.

«Александр, добро пожаловать в дружную семью «Зенита». Теперь будем видеться чаще. До встречи на футболе и баскетболе. Вперёд, «Зенит», — сказал Дркушич в интервью пресс-службе санкт-петербургского клуба.

Напомним, Александру 47 лет. К настоящему моменту Секулич также занимает пост главного тренера сборной Словении.

Отметим, что с 2022 по 2024 год словенский специалист занимал пост главного тренера «Локомотива-Кубань». Под руководством Александра краснодарский коллектив стал серебряным призёром Единой лиги в сезоне-2022/2023.

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