Словенский игрок ФК «Зенит» отреагировал на назначение Секулича тренером БК «Зенит»

25-летний защитник футбольного клуба «Зенит» словенец Ванья Дркушич поприветствовал своего соотечественника, нового главного тренера баскетбольной команды «Зенит» Александра Секулича.

«Александр, добро пожаловать в дружную семью «Зенита». Теперь будем видеться чаще. До встречи на футболе и баскетболе. Вперёд, «Зенит», — сказал Дркушич в интервью пресс-службе санкт-петербургского клуба.

Напомним, Александру 47 лет. К настоящему моменту Секулич также занимает пост главного тренера сборной Словении.

Отметим, что с 2022 по 2024 год словенский специалист занимал пост главного тренера «Локомотива-Кубань». Под руководством Александра краснодарский коллектив стал серебряным призёром Единой лиги в сезоне-2022/2023.