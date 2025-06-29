«Страшная и старая». Седокова рассказала о тысячах сообщениях с хейтом после смерти Тиммы

Певица Анна Седокова рассказала о многочисленных комментариях, которые она получает в социальных сетях от недоброжелателей после смерти бывшего мужа Яниса Тиммы. Латвийский баскетболист скончался в декабре прошлого года в Москве. По словам Седоковой, хейтеры раскритиковали её внешность.

«Случайно увидела комментарий под постом трехмесячной давности, где я впервые вышла к людям. Тысячи комментариев о том, что я страшная и старая», – приводит слова Седоковой «Телепрограмма» со ссылкой на её личный блог.

Напомним, по версии следствия, Тимма совершил самоубийство.

Анна Седокова отреагировала на смерть бывшего мужа Яниса Тиммы: