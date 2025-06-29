«Добивают». Седокова ответила, как справляется с хейтом после смерти Тиммы

Певица Анна Седокова рассказала, как справляется с критикой в Сети. С многочисленным хейтом Седокова столкнулась после смерти её бывшего мужа Яниса Тиммы. По словам певицы, критику она использует как топливо, чтобы стать лучше.

«Да, сейчас я выгляжу по-другому, да, было очень сложно тогда. Да, не моё платье, не мой цвет волос. Но как же жестоки бывают люди, добивая тех, кто уже лежит. Я была разной. Плюс 15 килограммов, минус. В удачных платьях, в кошмарных платьях. Людям свойственно ошибаться. Людям свойственно поправляться. Но важно помнить, что ни один такой комментарий или мнение не может поменять твою идентификацию себя. Это всего лишь мотивация. Топливо стать лучше. Для себя», – приводит слова Седоковой StarHit со ссылкой на её личный блог.

Напомним, Тимма ушёл из жизни в декабре прошлого года. Тело латвийского баскетболиста было обнаружено в Москве. По версии следствия, Янис совершил суицид.

Седоковой понадобилась капельница после смерти Яниса Тиммы: