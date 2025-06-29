Расписание «Бруклина» и «Майами» в Летней лиге — 2025, где могут сыграть Дёмин и Голдин

Стало известно расписание матчей предстоящей Летней лиги НБА 2025 года в Лас-Вегасе. Игры пройдут с 10 по 20 июля. Команда «Бруклин Нетс», которая выбрала российского игрока Егора Дёмина на недавнем драфте, проведёт четыре матча: 10 июля клуб сыграет с «Оклахома-Сити Тандер», 13 июля встретится с «Вашингтон Уизардс», 15 июля – с «Нью-Йорк Никс», а 16 июля — с «Орландо Мэджик».

Напомним также, другой российский игрок Владислав Голдин будет выступать за «Майами Хит», с которым, по данным инсайдера Шэмса Чарании, он подпишет двусторонний контракт. «Майами» 11 июля сыграет с «Атлантой Хоукс», 13 июля встретится с «Кливленд Кавальерс», 14 июля – с «Бостон Селтикс», а 17 июля – с «Детройт Пистонс».

Егор Дёмин тренируется перед драфтом НБА: