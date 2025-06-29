«Я не в восторге». Эксперт дал оценку драфту «Бруклина» с выбором Егора Дёмина

Североамериканский журналист и известный экспертный обозреватель Сэм Векени в своём материале для The Athletic оценил действия на драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2025 года «Бруклин Нетс», по итогам которого 19-летний российский защитник Егор Дёмин был выбран под общим восьмым номером.

«Источники по всей НБА были поражены тем, что команда использовала все пять своих выборов в первом раунде драфта. Действительно, крайне сложно начинать сезон сразу с пятью новичками. Интересно будет увидеть, решит ли клуб оставить Сарафа в Европе, учитывая его удачную ситуацию там и тот факт, что у команды и так много молодых игроков для развития.

С первыми тремя пиками «Нетс» выбрали баскетболистов, которых я оценивал на 26-м, 22-м и 34-м местах в своём рейтинге. Очевидно, я не в восторге от их решений. Более того, «Бруклин» взял трёх разыгрывающих из пяти возможных — это Дёмин, Траоре и Сараф. При этом у Дёмина, Траоре, Сарафа и Пауэлла есть серьёзные вопросы относительно их результативности на уровне НБА. Дёмин пока не отличается стабильным броском и редко проходит под кольцо. Траоре не выделяется ни снайперскими качествами, ни умением завершать атаки. Сараф испытывает трудности с дальними бросками и практически не пользуется правой рукой. Пауэлл же показал самый низкий показатель использования мяча среди всех игроков студенческого баскетбола, выбранных на драфте с 2008 года.

Вся эта пятёрка выглядит довольно странно, если уж использовать все пики. Сложно винить руководство «Нетс» за то, что они не обменяли часть выборов, не зная, какие предложения были на столе, однако и поставить им высокую оценку тяжело — мне не слишком нравятся как выбранные игроки, так и их сочетание между собой.

Завершу на позитивной ноте: мне действительно импонирует Вульф. Это один из самых интересных проспектов драфта — 211-сантиметровый бигмен, умеющий вести мяч, пасовать и бросать с креативностью, редкой для игроков его амплуа. Он совершает дерзкие передачи, но пока подвержен потерям и нуждается в работе над броском. В защите он пока не совсем определился между четвёртым и пятым номерами. Неудивительно, что такие игроки вызывают столько споров и считаются рисковыми выборами, но этот риск, на мой взгляд, оправдан.

Каждой команде НБА нужен вариант с «пятёркой», который может растягивать защиту. Потенциал Вульфа выглядит даже интереснее, чем у Янга Ханьсэня, выбранного на 11 позиций выше «Портлендом», благодаря его балансу, работе с мячом и физическим данным. Именно Вульф не позволяет поставить этому драфту неудовлетворительную оценку, но если бы я был фанатом «Бруклина», особого восторга всё равно бы не испытывал», — сказано в статье.