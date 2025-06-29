Купер Флэгг бросил взгляд на Нико Харрисона, когда речь зашла о Луке Дончиче

На днях клуб «Даллас Маверикс» провёл официальную пресс-конференцию, посвящённую выбору 18-летнего форварда Купера Флэгга под первым номером прошедшего драфта Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Во время мероприятия произошёл забавный случай: один из журналистов в своём вопросе упомянул имя разыгрывающего и одного из лидеров «Лос-Анджелес Лейкерс» Луки Дончича, после чего Флэгг посмотрел на генерального менеджера «Далласа» Нико Харрисона.

Напомним, в феврале 2025 года в североамериканской лиге произошёл громкий обмен — «Маверикс» отправили Дончича в «Лейкерс», получив в ответ бигмена Энтони Дэвиса.