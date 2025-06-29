«Да пошли они!» Легенда «Бостона» ответил, почему не уважает почти всех звёзд «Лейкерс»

Четырёхкратный чемпион НБА и легенда «Бостон Селтикс» Роберт Пэриш высказался о противостояниях «Бостона» с «Лос-Анджелес Лейкерс» в 1980-х годах в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Я уважаю Карима [Абдул-Джаббара] не только за его достижения на площадке, но и за то, что он делал за её пределами — за справедливость, за борьбу за социальное равенство для всех. Я уважаю Майкла Купера за его менталитет и настрой, а Джеймса Уорти — потому что мы вместе вошли в Зал славы. А остальные эти чёртовы «Лейкерс» — да пошли они! Это было величайшее противостояние в истории баскетбола.

Мы ненавидели их, они ненавидели нас. Но когда мы все завершили карьеру, я стал тренером и не раз пересекался с Ларри Бёрдом, Кевином Макхэйлом. И мы поняли: мы так яростно ненавидели друг друга потому, что были настроены одинаково», — рассказал Пэриш на YouTube-канале The Coach JB Show with Big Smitty.