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Опубликованы новые фото Майкла Джордана на роскошной яхте за $ 115 млн у берегов Хорватии

Опубликованы новые фото Майкла Джордана на роскошной яхте за $ 115 млн у берегов Хорватии
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Член Зала славы баскетбола и шестикратный чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майкл Джордан был замечен на отдыхе в Хорватии вместе с супругой Иветт Прието на борту роскошной яхты M'Brace, стоимость которой составляет $ 115 млн. Соответствующие фотографии появились в социальных сетях.

Фото: x.com/MargarethPerun

Фото: x.com/MargarethPerun

Ранее у Джордана была яхта Joy, которую он, вероятно, продал или заменил на нынешнюю. В последние годы легендарный баскетболист нередко выбирает Хорватию для проведения отпуска. Помимо шести чемпионских титулов НБА, Джордан также пять раз становился самым ценным игроком (MVP) регулярного сезона.

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