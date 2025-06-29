Опубликованы новые фото Майкла Джордана на роскошной яхте за $ 115 млн у берегов Хорватии

Член Зала славы баскетбола и шестикратный чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майкл Джордан был замечен на отдыхе в Хорватии вместе с супругой Иветт Прието на борту роскошной яхты M'Brace, стоимость которой составляет $ 115 млн. Соответствующие фотографии появились в социальных сетях.

Фото: x.com/MargarethPerun

Фото: x.com/MargarethPerun

Ранее у Джордана была яхта Joy, которую он, вероятно, продал или заменил на нынешнюю. В последние годы легендарный баскетболист нередко выбирает Хорватию для проведения отпуска. Помимо шести чемпионских титулов НБА, Джордан также пять раз становился самым ценным игроком (MVP) регулярного сезона.

Майкл Джордан встретился с уличным артистом в Португалии: