Расписание матчей финального дня женского чемпионата Европы по баскетболу 29 июня

В воскресенье, 29 июня, состоятся последние четыре матча женского чемпионата Европы по баскетболу. Две встречи будут проведены в рамках борьбы за пятое и седьмое места. И ещё в двух встречах будут разыграны комплекты медалей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей чемпионата Европы на 29 июня:

За 7-е место. 11:45 мск — Литва — Турция;

За 5-е место. 14:30 мск — Чехия — Германия;

За 3-е место. 17:30 мск — Франция — Италия;

За 1-е место. 20:30 мск — Испания — Бельгия.

Бельгийки являются действующими чемпионками Европы. Они завоевали золотые медали в 2023-м в Словении, обыграв также сборную Испании — 56:63.