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Женский чемпионат Европы по баскетболу — 2025 — расписание 29 июня

Расписание матчей финального дня женского чемпионата Европы по баскетболу 29 июня
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В воскресенье, 29 июня, состоятся последние четыре матча женского чемпионата Европы по баскетболу. Две встречи будут проведены в рамках борьбы за пятое и седьмое места. И ещё в двух встречах будут разыграны комплекты медалей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей чемпионата Европы на 29 июня:

За 7-е место. 11:45 мск — Литва — Турция;
За 5-е место. 14:30 мск — Чехия — Германия;
За 3-е место. 17:30 мск — Франция — Италия;
За 1-е место. 20:30 мск — Испания — Бельгия.

ЧЕ-2025 (ж) . За 7-е место
29 июня 2025, воскресенье. 11:45 МСК
Литва
Не начался
Турция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧЕ-2025 (ж) . За 5-е место
29 июня 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Чехия
Не начался
Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧЕ-2025 (ж) . За 3-е место
29 июня 2025, воскресенье. 17:30 МСК
Франция
Не начался
Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧЕ-2025 (ж) . Финал
29 июня 2025, воскресенье. 20:30 МСК
Испания
Не начался
Бельгия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Бельгийки являются действующими чемпионками Европы. Они завоевали золотые медали в 2023-м в Словении, обыграв также сборную Испании — 56:63.

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Новости. Баскетбол
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