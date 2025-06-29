Расписание матчей финального дня женского чемпионата Европы по баскетболу 29 июня
Поделиться
В воскресенье, 29 июня, состоятся последние четыре матча женского чемпионата Европы по баскетболу. Две встречи будут проведены в рамках борьбы за пятое и седьмое места. И ещё в двух встречах будут разыграны комплекты медалей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.
Расписание матчей чемпионата Европы на 29 июня:
За 7-е место. 11:45 мск — Литва — Турция;
За 5-е место. 14:30 мск — Чехия — Германия;
За 3-е место. 17:30 мск — Франция — Италия;
За 1-е место. 20:30 мск — Испания — Бельгия.
ЧЕ-2025 (ж) . За 7-е место
29 июня 2025, воскресенье. 11:45 МСК
Литва
Не начался
Турция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧЕ-2025 (ж) . За 5-е место
29 июня 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Чехия
Не начался
Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧЕ-2025 (ж) . За 3-е место
29 июня 2025, воскресенье. 17:30 МСК
Франция
Не начался
Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧЕ-2025 (ж) . Финал
29 июня 2025, воскресенье. 20:30 МСК
Испания
Не начался
Бельгия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Бельгийки являются действующими чемпионками Европы. Они завоевали золотые медали в 2023-м в Словении, обыграв также сборную Испании — 56:63.
Комментарии
- 29 июня 2025
-
10:16
-
09:37
-
09:30
-
09:17
-
08:38
-
07:59
-
07:53
-
07:43
-
04:00
-
02:30
-
01:30
-
00:24
- 28 июня 2025
-
23:30
-
22:35
-
21:31
-
20:20
-
19:34
-
18:12
-
17:40
-
17:29
-
17:28
-
17:26
-
16:59
-
16:51
-
15:38
-
14:12
-
13:59
-
12:52
-
12:29
-
11:57
-
11:37
-
10:41
-
09:58
-
09:47
-
08:42