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«Не в той форме». Гарнетт назвал причину, почему звёзды НБА теперь чаще травмируются

«Не в той форме». Гарнетт назвал причину, почему звёзды НБА теперь чаще травмируются
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и чемпион лиги в составе «Бостон Селтикс» Кевин Гарнетт поделился своим мнением о том, почему звёздные баскетболисты в современной НБА всё чаще получают серьёзные травмы.

«Современные игроки НБА действительно играют в очень быстром темпе, но, на мой взгляд, они не находятся в идеальной физической форме. Им самим кажется, что они в отличной форме, пока они не пообщаются с теми, кто действительно находится на пике кондиций. Думаю, лига сейчас не в той физической форме, которая необходима для такой скорости игры.

Я пересматривал записи с Коби, Тейтумом и Халибёртоном. Если посмотреть, как все трое выполняют свои броски, техника у них очень похожа. Пол Пирс, Коби, Трэйси Макгрэди — когда они что-то показывали на площадке, они могли сделать финт буквально из любого положения, не обязательно слишком заметно или резко. Их бросок был настолько опасным, что его просто нельзя было игнорировать.

Некоторые тренеры сейчас обсуждают, что игроки стали мало делать упражнений на икроножные мышцы в конце тренировки. А ведь раньше мы всегда заканчивали особенно «ноговой» день именно подъёмами на носки. Именно за счёт этого я ускорялся, останавливался, вся моя пластика и «финты» строились на этом», — заявил Гарнетт в рамках собственного подкаста.

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