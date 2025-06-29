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Суперзвезда НБА Кевин Дюрант отреагировал на публикацию Егора Дёмина после драфта

Суперзвезда НБА Кевин Дюрант отреагировал на публикацию Егора Дёмина после драфта
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19-летний российский защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин опубликовал пост в социальных сетях после того, как был выбран клубом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) под восьмым номером.

Примечательно, что на эту запись отреагировал звёздный лёгкий форвард и двукратный чемпион лиги Кевин Дюрант, который вскоре станет официальным игроком «Хьюстон Рокетс» после недавнего обмена из «Финикс Санз».

Фото: Скриншот

Ожидается, что Дёмин примет участие в Летней лиге НБА 2025 года, стартующей 10 июля, где «Нетс» проведут четыре матча. Более того, Егор стал рекордсменом России по самому высокому пику на драфте.

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