Суперзвезда НБА Кевин Дюрант отреагировал на публикацию Егора Дёмина после драфта

19-летний российский защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин опубликовал пост в социальных сетях после того, как был выбран клубом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) под восьмым номером.

Примечательно, что на эту запись отреагировал звёздный лёгкий форвард и двукратный чемпион лиги Кевин Дюрант, который вскоре станет официальным игроком «Хьюстон Рокетс» после недавнего обмена из «Финикс Санз».

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Ожидается, что Дёмин примет участие в Летней лиге НБА 2025 года, стартующей 10 июля, где «Нетс» проведут четыре матча. Более того, Егор стал рекордсменом России по самому высокому пику на драфте.

Егор Дёмин реализовал 16 трёхочковых бросков подряд за 35 секунд: