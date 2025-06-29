Чемпион НБА Артест признался, как алкоголь помешал ему оказаться в одном из клубов

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации и чемпион лиги 2010 года в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Метта Сэндифорд-Артест (в прошлом Рон Артест) рассказал о драфте НБА 1999 года, когда «Нью-Йорк Никс» выбрал французского баскетболиста Фредерика Вайса под 15-м номером, а Рон Артест был выбран следующим, 16-м, командой «Чикаго Буллз».

«Я помню, когда проходил просмотр в «Никс» перед драфтом, я пропустил свою первую тренировку — накануне перебрал с алкоголем. Думаю, вполне мог бы оказаться в «Никс», но точно знаю, что тогда не смог даже встать с кровати после той ночи. Во многом я сам в этом виноват, но, оглядываясь назад, считаю, что так даже лучше.

Я часто рассказываю, что для меня «Никс» — это нечто личное, ведь я коренной ньюйоркец и очень этим горжусь. Для нас баскетбол был настоящим спасением, способом вырваться из повседневности. Я иначе смотрю на «Никс» — для меня это не столько про владельцев или руководство клуба, сколько про саму суть Нью-Йорка, про нашу кровь, про ту жизнь, из которой мы выросли. В нашем городе всё было по-настоящему: люди действительно попадали под пули — это была другая реальность.

Вот почему, когда речь заходит о Нью-Йорке, я воспринимаю всё очень близко к сердцу. Когда оказался в «Никс», у меня была одна цель — выиграть чемпионат. Я очень этого хотел. Помню, у меня даже был серьёзный конфликт с Джей Ар Смитом, потому что для меня всё было слишком лично. Наверное, именно это стало одной из причин, почему моя карьера в «Никс» так и не сложилась», — поделился Артест на YouTube-канале KnicksFanTV.