«Хочу летом снять футболку». Шакил О'Нил попросил помощи у Арнольда Шварценеггера

Член Зала славы, четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне аналитик и эксперт Шакил О'Нил попросил помощи в увеличении грудной мышцы у 77-летнего легендарного американского актёра и культуриста Арнольда Шварценеггера.

«Что бы ты посоветовал мне сделать, чтобы получить такую же большую грудь, как у Арнольда Шварценеггера? Потому что моя грудь в порядке, но мне хочется снять рубашку этим летом», — спросил О'Нил у Шварценеггера на своём YouTube-касте The Big Podcast with Shaq.

После этого легенда Голливуда рассказал, какой набор упражнений поможет исполнить желание Шакила.