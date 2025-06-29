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«Хочу летом снять футболку». Шакил О'Нил попросил помощи у Арнольда Шварценеггера

«Хочу летом снять футболку». Шакил О'Нил попросил помощи у Арнольда Шварценеггера
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Член Зала славы, четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне аналитик и эксперт Шакил О'Нил попросил помощи в увеличении грудной мышцы у 77-летнего легендарного американского актёра и культуриста Арнольда Шварценеггера.

«Что бы ты посоветовал мне сделать, чтобы получить такую же большую грудь, как у Арнольда Шварценеггера? Потому что моя грудь в порядке, но мне хочется снять рубашку этим летом», — спросил О'Нил у Шварценеггера на своём YouTube-касте The Big Podcast with Shaq.

После этого легенда Голливуда рассказал, какой набор упражнений поможет исполнить желание Шакила.

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