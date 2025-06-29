Дуайт Ховард объявил о гибели члена семьи в результате ДТП

Восьмикратный участник Матча всех звёзд, чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Дуайт Ховард в социальных сетях объявил о трагической смерти своей любимой собаки Санди. Ховард сообщил, что его любимая овчарка была сбита автомобилем, который скрылся с места преступления.

Фото: Из личного архива Дуайта Ховарда

«С того момента как ты появилась у меня, Санди, ты была для меня больше, чем просто собака… Ты была моим покоем. Моим защитником. Напоминанием обо всём прекрасном и спокойном, как в те ранние утра. Ты обнимала меня, как никто другой. Лаяла ни на что так, словно это значило всё.

И каждый раз, когда я звал тебя по имени, ты бежала со всех ног, как будто твоей единственной миссией было любить меня. Ты ждала меня у двери каждый божий день, просто чтобы обнять. И я буду скучать по этим объятиям больше, чем могу выразить словами. Ты была радостью. Ты была теплом. Ты была моей девочкой. И твоя жизнь оборвалась слишком рано.

Ты помогала мне улыбаться во все бури, через которые я прошёл, но что мне делать теперь, когда моё солнышко Санди погасло? На прошлой неделе я прекрасно проводил время в Нью-Йорке, пока не узнал, что Санди сбила машина, которая скрылась с места преступления. Я опустошён, потому что ты была той собакой, которая никогда не отходила от меня, всё время прижималась к моему бедру, и однажды, когда ты вышла без меня, кто-то забрал тебя у меня.

Кто мог быть настолько бессердечным, чтобы поступить так с такой невинной собакой, не испытывая ни малейших угрызений совести? Я пытался держать это в себе… Я действительно пытался, но желание получить ответы убивает меня изнутри! Мне нужны ответы, и я не прекращу поиск, пока не узнаю, что случилось с моей прекрасной Санди», — написал Ховард в социальных сетях.