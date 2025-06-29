Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Дуайт Ховард объявил о гибели члена семьи в результате ДТП

Дуайт Ховард объявил о гибели члена семьи в результате ДТП
Аудио-версия:
Комментарии

Восьмикратный участник Матча всех звёзд, чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Дуайт Ховард в социальных сетях объявил о трагической смерти своей любимой собаки Санди. Ховард сообщил, что его любимая овчарка была сбита автомобилем, который скрылся с места преступления.

Фото: Из личного архива Дуайта Ховарда

«С того момента как ты появилась у меня, Санди, ты была для меня больше, чем просто собака… Ты была моим покоем. Моим защитником. Напоминанием обо всём прекрасном и спокойном, как в те ранние утра. Ты обнимала меня, как никто другой. Лаяла ни на что так, словно это значило всё.

И каждый раз, когда я звал тебя по имени, ты бежала со всех ног, как будто твоей единственной миссией было любить меня. Ты ждала меня у двери каждый божий день, просто чтобы обнять. И я буду скучать по этим объятиям больше, чем могу выразить словами. Ты была радостью. Ты была теплом. Ты была моей девочкой. И твоя жизнь оборвалась слишком рано.

Ты помогала мне улыбаться во все бури, через которые я прошёл, но что мне делать теперь, когда моё солнышко Санди погасло? На прошлой неделе я прекрасно проводил время в Нью-Йорке, пока не узнал, что Санди сбила машина, которая скрылась с места преступления. Я опустошён, потому что ты была той собакой, которая никогда не отходила от меня, всё время прижималась к моему бедру, и однажды, когда ты вышла без меня, кто-то забрал тебя у меня.

Кто мог быть настолько бессердечным, чтобы поступить так с такой невинной собакой, не испытывая ни малейших угрызений совести? Я пытался держать это в себе… Я действительно пытался, но желание получить ответы убивает меня изнутри! Мне нужны ответы, и я не прекращу поиск, пока не узнаю, что случилось с моей прекрасной Санди», — написал Ховард в социальных сетях.

Сейчас читают:
«Хочу летом снять футболку». Шакил О'Нил попросил помощи у Арнольда Шварценеггера
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android