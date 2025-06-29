Эксперт ESPN объяснил, почему выбор Дёмина на драфте НБА стал неожиданностью для многих

Североамериканский журналист и экспертный обозреватель Джонатан Гивони в своём материале на ESPN US оценил выбор «Бруклин Нетс» 19-летнего российского защитника Егора Дёмина под общим восьмым номером на минувшем драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Многие не понимали, почему мы оставляли Дёмина в нашем топ-10 на протяжении всего года, особенно учитывая его серьёзные трудности в матчах конференции BIG 12. Тем не менее я был немного удивлён, что его выбрали раньше, чем Хамана Малуача и Якуциониса, которых я ставил выше в нашем рейтинге 100 лучших игроков.

По имеющейся у нас информации, «Нетс» стремились заполучить на этом драфте разыгрывающего стартового уровня — и теперь у них есть сразу три претендента на эту роль: Дёмин, Нолан Траоре и Бен Сараф (а возможно, и Дэнни Вульф тоже). Мне нравится, что Дёмину предоставят возможность раскрыть свой потенциал, играя ключевую роль, как это было в BYU, — он сможет учиться на своих ошибках, но при этом рядом будут другие плеймейкеры.

Идеальным было бы усилить команду ещё и снайперами, но этот вопрос можно решить в будущем, возможно, с помощью ещё одного высокого пика на следующем богатом драфте, где такие таланты, как Эй Джей Дибанца, Кэмерон Бузер или Нейт Эмент, прекрасно вписались бы в состав», — сказано в статье.