Бизли: Леброн Джеймс не захотел со мной общаться. Это очень задело мои чувства

Экс-форвард Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майкл Бизли рассказал, как во время его игры в НБА суперзвёзды лиги не особо хотели с ним контактировать.

«Я подошёл однажды к Шаку [Шакилу О'Нилу] в Финиксе — это был мой второй год в лиге, Матч всех звёзд. Я очень нервничал, просто хотел поздороваться, потому что моя мама его обожала. Но он меня проигнорировал.

Когда я впервые встретил Леброна, тоже сильно волновался. Он, видимо, не так меня понял, и после этого не захотел со мной общаться. Это очень задело мои чувства», — рассказал Бизли на YouTube-канале лиги BIG3.

Леброн рассмешил присутствовавших на выпускном Брайса Джеймса: