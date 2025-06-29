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Бизли: Леброн Джеймс не захотел со мной общаться. Это очень задело мои чувства

Бизли: Леброн Джеймс не захотел со мной общаться. Это очень задело мои чувства
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Экс-форвард Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майкл Бизли рассказал, как во время его игры в НБА суперзвёзды лиги не особо хотели с ним контактировать.

«Я подошёл однажды к Шаку [Шакилу О'Нилу] в Финиксе — это был мой второй год в лиге, Матч всех звёзд. Я очень нервничал, просто хотел поздороваться, потому что моя мама его обожала. Но он меня проигнорировал.

Когда я впервые встретил Леброна, тоже сильно волновался. Он, видимо, не так меня понял, и после этого не захотел со мной общаться. Это очень задело мои чувства», — рассказал Бизли на YouTube-канале лиги BIG3.

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