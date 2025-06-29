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«Идеальный сценарий». Эксперт оценил перспективы Дёмина в «Бруклине» после драфта НБА

«Идеальный сценарий». Эксперт оценил перспективы Дёмина в «Бруклине» после драфта НБА
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Североамериканский журналист и экспертный обозреватель Джереми Ву в своём материале на ESPN US прокомментировал выбор «Бруклин Нетс» на прошедшем драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), где под восьмым номером был выбран 19-летний российский защитник Егор Дёмин.

«Я настроен более оптимистично по поводу будущего Дёмина, чем многие. Игроки его амплуа — габаритные плеймейкеры — всегда будут в цене, и я понимаю, почему «Нетс» решили рискнуть и выбрать его так рано на драфте. Он попал в команду, где сможет сразу получать игровое время, много работать с мячом, взаимодействовать с другими талантливыми разыгрывающими из этого драфт-класса и совершенствовать бросок — для его развития это идеальный сценарий.

Дебютный сезон может стать для него серьёзным испытанием, но его командный, альтруистичный стиль полностью соответствует видению «Нетс». Оказаться в такой команде, где всё только строится и есть пространство для роста, — большой плюс для Дёмина. Это гораздо лучше, чем бороться за минуты в более укомплектованном составе, где ему было бы сложно раскрыть свой потенциал», — сказано в статье.

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