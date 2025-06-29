Шварценеггер рассказал, что его удивило, когда он увидел Шакила О'Нила в ресторане

77-летний легендарный американский актёр и культурист Арнольд Шварценеггер рассказал, как его шокировал юный член Зала славы, четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне аналитик и эксперт Шакил О'Нил.

«Однажды я пришёл в ресторан, и за одним из столов сидел ты. Я был шокирован, как официантка приносила блюдо за блюдом, и ты, должно быть, съел штук 10 различных позиций. Было просто ошеломляюще, с какой жадностью этот парень поглощал пищу.

Но самое замечательное в нём то, что Шакил — замечательный и очень умный парень, у которого есть здравый смысл, так что тогда я подумал, что ты действительно далеко пойдёшь», — сказал Шварценеггер на подкасте Шакила The Big Podcast with Shaq.