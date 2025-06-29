Женская сборная Монголии сенсационно вышла в финал ЧМ баскетбола 3х3, обыграв США и Польшу

С 23 по 29 июня в монгольском Улан-Баторе проходит женский чемпионат мира по баскетболу 3х3. В субботу, 28 июня, были сыграны полуфинальные матчи, по результатам которых путёвку в финал завоевала сборная Монголии.

На счету представительниц Монголии несколько сенсационных побед. На групповой стадии они выиграли три встречи из четырёх, уступив только испанкам, на счету которых четыре победы. Уже здесь монголки совершили первую сенсацию — обыграли действующих олимпийских чемпионок из Германии.

В 1/8 финала Монголия обыграла сборную Китая (21:19), в 1/4 финала были повержены американки (18:15), для которых это поражение стало первым и последним на турнире. В полуфинале монголки одержали верх над сборной Польши в овертайме (18:17).

В финале, который пройдёт сегодня, 29 июня, Монголия встретится с Нидерландами.