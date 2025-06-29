Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Форвард ЦСКА Михайловский покинул клуб

Форвард ЦСКА Михайловский покинул клуб
Аудио-версия:
Комментарии

Пресс-служба ЦСКА опубликовала заявление о том, что команду Единой лиги ВТБ покинул 24-летний форвард Никита Михайловский.

Никита провёл в составе армейцев два сезона, став двукратным чемпионом Единой лиги. За это время он принял участие в 36 матчах, в среднем набирая 2,7 очка, 1,5 подбора, 0,6 передачи за 7,9 минуты.

«Никита был и остаётся одним из самых перспективных игроков современного российского баскетбола. Мы до сих пор удивляемся негативным отзывам, которые приходилось читать о нём в период до прихода в ЦСКА. У нас он проявил себя зрелым и умелым баскетболистом, который много работает на тренировках и в свободное время, чётко понимает свою роль и отлично взаимодействует с товарищами по команде.

Понимаем, что сейчас Михайловскому необходимо на практике проявить весь тот бесценный опыт, который он почерпнул, работая под руководством нашего тренерского штаба и рядом с высококлассными ветеранами. Потому искренне желаем Никите удачи и успехов на новом этапе карьеры и надеемся на возвращение в ЦСКА в новом качестве», — приводит слова президента армейцев Андрея Ватутина пресс-служба команды.

Сейчас читают:
ЦСКА доминирует в Единой лиге, но перестройка неизбежна. Что теперь делать чемпионам?
ЦСКА доминирует в Единой лиге, но перестройка неизбежна. Что теперь делать чемпионам?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android