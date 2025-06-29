Форвард ЦСКА Михайловский покинул клуб

Пресс-служба ЦСКА опубликовала заявление о том, что команду Единой лиги ВТБ покинул 24-летний форвард Никита Михайловский.

Никита провёл в составе армейцев два сезона, став двукратным чемпионом Единой лиги. За это время он принял участие в 36 матчах, в среднем набирая 2,7 очка, 1,5 подбора, 0,6 передачи за 7,9 минуты.

«Никита был и остаётся одним из самых перспективных игроков современного российского баскетбола. Мы до сих пор удивляемся негативным отзывам, которые приходилось читать о нём в период до прихода в ЦСКА. У нас он проявил себя зрелым и умелым баскетболистом, который много работает на тренировках и в свободное время, чётко понимает свою роль и отлично взаимодействует с товарищами по команде.

Понимаем, что сейчас Михайловскому необходимо на практике проявить весь тот бесценный опыт, который он почерпнул, работая под руководством нашего тренерского штаба и рядом с высококлассными ветеранами. Потому искренне желаем Никите удачи и успехов на новом этапе карьеры и надеемся на возвращение в ЦСКА в новом качестве», — приводит слова президента армейцев Андрея Ватутина пресс-служба команды.