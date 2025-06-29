«Всё всегда сводится к нему». Харпер высмеял Леброна после его слов о старте Флэгга в НБА

Пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Рон Харпер отреагировал на недавнее высказывание лёгкого форварда и лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса о том, что форвард «Даллас Маверикс» Купер Флэгг, первый номер минувшего драфта, имеет преимущество на старте профессиональной карьеры в НБА.

«Думаю, для молодого игрока это огромная удача — каждый день находиться рядом с такими лидерами и профессионалами, перенимать у них баскетбольный интеллект и знания. Я уверен, что он добьётся выдающихся успехов», — сказал ранее Джеймс в подкасте Mind the Game.

Затем один из пользователей написал следующее в социальной сети X: «Леброн снова выставляет себя жертвой. Он пытается убедить всех, что ему не досталась хорошая команда в начале карьеры. Но Майкл Джордан, Стеф Карри, Йокич и Яннис тоже были выбраны слабыми клубами, остались им верны и добились побед. Они не сбегали и не искали оправданий. Такой уж он — Леброн-нежный».

После чего Рон Харпер отреагировал на это сообщение пользователя таким образом: «Всё всегда сводится к нему [Леброну Джеймсу]. Это просто смешно».