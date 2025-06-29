Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Женская сборная Нидерландов — чемпион мира по баскетболу 3х3

Женская сборная Нидерландов — чемпион мира по баскетболу 3х3
Комментарии

В воскресенье, 29 июня, в монгольском Улан-Баторе завершился женский чемпионат мира по баскетболу 3х3. В финале встретились сборная Нидерландов и Монголии.

Обладательницами золотых медалей стали представительницы Нидерландов, которые со счётом 15:9 обыграли соперниц из Монголии.

Примечательно, что нидерландки вышли в финал с третьего места в своей корзине. На их счету за весь турнир два поражения — оба в группе. Они проиграли США и Японии. В плей-офф баскетболистки Нидерландов обыграли Венгрию, Австралию и Канаду.

Хозяйки чемпионата мира стали одной из главных сенсаций турнира, обыграв в группе действующих олимпийских чемпионок, а в 1/4 финала прошли США.

Материалы по теме
Женская сборная Монголии сенсационно вышла в финал ЧМ баскетбола 3х3, обыграв США и Польшу
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android