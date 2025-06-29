Женская сборная Нидерландов — чемпион мира по баскетболу 3х3

В воскресенье, 29 июня, в монгольском Улан-Баторе завершился женский чемпионат мира по баскетболу 3х3. В финале встретились сборная Нидерландов и Монголии.

Обладательницами золотых медалей стали представительницы Нидерландов, которые со счётом 15:9 обыграли соперниц из Монголии.

Примечательно, что нидерландки вышли в финал с третьего места в своей корзине. На их счету за весь турнир два поражения — оба в группе. Они проиграли США и Японии. В плей-офф баскетболистки Нидерландов обыграли Венгрию, Австралию и Канаду.

Хозяйки чемпионата мира стали одной из главных сенсаций турнира, обыграв в группе действующих олимпийских чемпионок, а в 1/4 финала прошли США.