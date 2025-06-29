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Мужской чемпионат мира по баскетболу 3х3 — результаты

Мужская сборная Испании — чемпион мира по баскетболу 3х3
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В воскресенье, 29 июня, в монгольском Улан-Баторе завершился мужской чемпионат мира по баскетболу 3х3. В финале встретились сборные Испании и Швейцарии.

Представители Испании оказались сильнее, одержав победу со счётом 21:17. Испанцы — единственные баскетболисты, которые одержали шесть побед на этом турнире. Два раза они уступили в группе, в том числе и швейцарцам, и вышли в плей-офф с третьего места.

Швейцарцы как победители группы провели всего пять матчей и потерпели также два поражения. Одно — в группе от Нидерландов, второе — в финале.

Бронзовые медали завоевала сборная Сербии, обыгравшая Германию со счётом 21:16.

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