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Из «Зенита» ушли три испанских специалиста, входившие в тренерский штаб при Паскуале

Из «Зенита» ушли три испанских специалиста, входившие в тренерский штаб при Паскуале
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Ассистенты главного тренера санкт-петербургского клуба «Зенит» Иньиго Зорсано и Адамантиос Панагиотопулос, а также скаут Кузей Килич, которые ранее входили в тренерский штаб Хавьера Паскуаля, покинули коллектив. Об этом сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

«Все трое внесли значительный вклад в развитие клуба и его громкие победы. На протяжении шести сезонов они творили историю, завоёвывали титулы и были надёжной опорой коллектива Чави Паскуаля. Болельщики сине-бело-голубых навсегда запомнят концовку седьмой игры финальной серии против ЦСКА, когда Иньиго Зорсано взял на себя руководство командой и в самый драматичный момент довёл встречу до победы и долгожданного чемпионства. Иньиго, Адамантиос и Кузей — спасибо вам за всё! До новых встреч на баскетбольной арене!» — сказано в пресс-релизе клуба.

Иньиго Зорсано и Адамантиос Панагиотопулос пришли в «Зенит» в 2020 году, а Кузей Килич являлся членом тренерского штаба команды с 2022 года.

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