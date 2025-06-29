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Леброн Джеймс продолжит играть за «Лейкерс» и установит новый рекорд НБА

Леброн Джеймс продолжит играть за «Лейкерс» и установит новый рекорд НБА
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Лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс воспользовался опцией игрока и останется в «Лейкерс» на сезон-2025/2026, заработав $ 52,6 млн. Об этом сообщает североамериканский журналист и инсайдер ESPN Шэмс Чарания на своей странице в социальной сети X.

Таким образом, 40-летний Джеймс установит рекорд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), выйдя на площадку в следующем матче регулярного чемпионата НБА — это станет его 23-м сезоном в карьере.

Отметим, что в прошлом сезоне Леброн принял участие в 70 матчах, набирая в среднем 24,4 очка, делая 8,2 результативной передачи и 7,8 подбора.

Следить за межсезоньем НБА:
Леброн Джеймс определился со своим будущим в НБА! LIVE
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Леброн Джеймс определился со своим будущим в НБА! LIVE

Видео: 40-летний Леброн показал физическую форму на тренировке:

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