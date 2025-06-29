Опубликовано заявление агента Леброна о будущем Джеймса в НБА

Спортивный агент Рич Пол, являющийся основателем фирмы Klutch Sports Group, высказался о будущем своего подопечного — 40-летнего форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» и четырёхкратного чемпиона НБА Леброна Джеймса.

«Мы понимаем, как сложно одновременно добиваться побед сейчас и готовиться к будущему. Мы действительно хотим взвесить, что будет наилучшим для Леброна на этом этапе его жизни и карьеры. Он стремится провести каждый оставшийся сезон максимально результативно, и в «Лейкерс» это понимают, поддерживают его и тоже хотят для него самого лучшего», — передаёт слова Пола инсайдер ESPN Шэмс Чарания на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Ранее стало известно, что Король воспользовался опцией игрока и останется в «Лейкерс» на сезон-2025/2026, заработав $ 52,6 млн.