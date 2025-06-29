Супруга Леброна Джеймса надеется на скорое завершение его карьеры

Саванна Джеймс, которая является женой четырёхкратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, хочет, чтобы её муж в скором времени завершил карьеру профессионального спортсмена.

«Остаётся неизвестным, сыграет ли Джеймс свой 24-й сезон или продолжит выступления дальше. На одной из недавних встреч с друзьями в Нью-Йорке один из гостей выложил в социальных сетях отрывок беседы, где Леброн говорит: «[Саванна] хочет, чтобы я, чёрт возьми, ушёл на пенсию в ближайший год или около того», — написал авторитетный инсайдер Шэмс Чарания в статье для портала ESPN.