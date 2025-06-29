Прокуратура США подозревает игрока НБА в соучастии в ставках на события его клуба — ESPN

Прокуратура США начала расследование в отношении 28-летнего защитника клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Детройт Пистонс» американца Малика Бизли в соучастии и/или организации ставок на события, связанных с его командой и самим игроком. Об этом сообщает авторитетный инсайдер ESPN Шэмс Чарания на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Данную новость также прокомментировал Стив Хейни, являющийся адвокатом Бизли.

«Расследование — это не обвинение. Согласно Конституции США Малик имеет такое же право на презумпцию невиновности, как и любой другой человек. На данный момент ему не было предъявлено никаких обвинений», — приводит слова Хейни журналист Шэмс Чарания на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).