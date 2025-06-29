В НБА отреагировали на ставочный скандал с участием игрока «Детройта» Малика Бизли

Представитель Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майк Басс выступил с заявлением насчёт того, что прокуратура США начала расследование в отношении 28-летнего защитника клуба «Детройт Пистонс» американца Малика Бизли по поводу соучастия и/или организации ставок на события, связанные с его командой и самим игроком.

«Мы активно сотрудничаем с федеральной прокуратурой в рамках проводимого расследования», — приводит слова Басса журналист ESPN Шэмс Чарания на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Отметим, что сторона Бизли настаивает на невиновности Майкла, поскольку никаких доказательств его вины нет.