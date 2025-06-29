Итальянская сборная победила команду Франции в матче за третье место на Евробаскете-2025
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Сегодня, 29 июня, в городе Пирей (Греция) на «Пис энд Френдшип Стэдиум» состоялся матч за третье место чемпионата Европы среди женщин между сборными Италии и Франции.
ЧЕ-2025 (ж) . За 3-е место
29 июня 2025, воскресенье. 17:30 МСК
Франция
Окончен
54 : 69
Италия
Франция: Туре - 13, Салаун - 9, Ээи-Вукосавлевич - 8, Лакан - 6, Бернье - 6, Рюпер - 4, Фоппосси - 2, Бадьян - 2, Пуй - 2, Джальди-Табди - 2, Брошан, Астье
Италия: Дзандалазини - 20, Верона - 11, Кубай - 10, Паза - 6, Кис - 5, Мадера - 5, Фассина - 5, Андре - 4, Пан - 3, Сантуччи, Спреафико, Тримболи
Встреча завершилась со счётом 69:54 (23:22, 19:14, 11:9, 16:9) в пользу итальянской национальной команды. Таким образом, итальянки стали бронзовыми призёрами турнира.
Наиболее результативным игроком сборной Италии стал лёгкий форвард Чечилия Дзандалазини. Ей удалось набрать 20 очков, сделать два подбора и отдать три передачи.
Самым результативным игроком национальной команды Франции стала атакующий защитник Маминьян Туре. В ходе встречи француженка набрала 13 очков, сделала четыре подбора, а также отдала одну передачу.
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