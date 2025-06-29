Итальянская сборная победила команду Франции в матче за третье место на Евробаскете-2025

Сегодня, 29 июня, в городе Пирей (Греция) на «Пис энд Френдшип Стэдиум» состоялся матч за третье место чемпионата Европы среди женщин между сборными Италии и Франции.

Встреча завершилась со счётом 69:54 (23:22, 19:14, 11:9, 16:9) в пользу итальянской национальной команды. Таким образом, итальянки стали бронзовыми призёрами турнира.

Наиболее результативным игроком сборной Италии стал лёгкий форвард Чечилия Дзандалазини. Ей удалось набрать 20 очков, сделать два подбора и отдать три передачи.

Самым результативным игроком национальной команды Франции стала атакующий защитник Маминьян Туре. В ходе встречи француженка набрала 13 очков, сделала четыре подбора, а также отдала одну передачу.