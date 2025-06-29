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«Давайте будем честны». Кириленко высказался о новой главе МОК Кирсти Ковентри

«Давайте будем честны». Кириленко высказался о новой главе МОК Кирсти Ковентри
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне президент РФБ Андрей Кириленко высказался о новой главе Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри.

«Лично не знаком с госпожой Ковентри, но её заслуги и долгая карьера говорят о том, что она прошла длинный путь в спортивной среде и понимает основные проблемы развития. Конечно же, пожелаю ей удачи на такой важной и обязывающей позиции, но давайте будем честны: мы будем поддерживать всех, кто во главу угла ставит работу. За прошедшие годы мы уже приспособились работать в сложных условиях и будем рады, если госпожа Ковентри обратит внимание на действительно важные проблемы в олимпийском движении», — сказал Кириленко в интервью ТАСС.

Напомним, Ковентри вступила в должность президента МОК в понедельник, 23 июня.

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