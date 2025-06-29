Емченко — об уходе из «Локо»: не прощаюсь, я говорю «до новых встреч!»

25-летний российский атакующий защитник Владислав Емченко высказался об уходе из «Локомотива-Кубань».

«Ну что ж… У каждого в жизни наступают моменты, когда нужно принять важное и непростое решение. Вот теперь такой момент настал и у меня. В силу целого ряда объективных и субъективных причин я решил принять предложение о продолжении спортивной карьеры в другом клубе. Это далось мне очень тяжело, поскольку вся моя профессиональная деятельность связана с «Локо», с Краснодаром, с вами.

Дорогая Локосемья, не хватит слов, времени и слёз, чтобы передать письменно всё то, что я думаю и чувствую к «Локо».

Во-первых, это — мой дом, моя семья, моя любовь. Во-вторых, это — клуб, который помог мне вырасти и как человеку, и как игроку. Без «Локо» я бы не стал тем, кем сейчас являюсь. В-третьих, расставаться всегда очень тяжело… Люди, которые знакомы со мной, знают, какой я человек и как отношусь к каждому!

От всей души благодарю Андрея Владимировича Ведищева за предоставленную возможность носить красно-зелёную форму, учиться, расти и проявлять свои умения и способности на площадке. В течение всех этих лет для меня было большой честью быть в «Локо» и играть с полной самоотдачей! Я уважаю Андрея Владимировича как человека, наставника, тренера, руководителя и горжусь тем, что был воспитан в таком крутом, профессиональном, амбициозном и дружном клубе!

Искренне благодарю весь тренерский и медицинский штаб, который работал со мной всё это время. Ваша всесторонняя помощь, содействие, соучастие, вера и забота бесценны для меня.

Дорогая Локосемья, дорогие болельщики! Хочется обнять и поблагодарить каждого за любовь и тепло, которые вы дарите мне и по сей день! За поддержку, веру в нашу команду, веру в меня лично, веру в нашу семью! Вы были со мной и в радостные, и в трудные моменты карьеры. Спасибо вам за это!

Ценю каждый момент, каждого человека, каждый рисуночек, открыточку, плакат, смс, выпечку, каждую улыбку и каждое слово, сказанное в мой адрес. Они все мне очень дороги и навсегда останутся в моём сердце!

Искренне благодарен и признателен всем тем, кто смог принять моё решение и оставил в душе только хорошее, светлое, доброе, позитивное! А таких моментов было много! Возможно, будут те, кто осудит меня или не поймёт, но всё равно буду вам благодарен — это ваш выбор, и я ценю и уважаю мнение каждого из вас!

Не прощаюсь, я говорю «до новых встреч!» Не исключаю возможности вернуться в родной город и родную команду, если обстоятельства изменятся. Вернуться ещё сильнее, ещё профессиональнее и ещё больше радовать вас своей игрой. До новых встреч, дорогая Локосемья! Крепко жму руку каждому и благодарю за всё. Всегда на связи, ваш Ема!» — приводит слова Емченко пресс-служба клуба.