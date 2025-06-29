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Сборная Бельгии стала чемпионом женского Евробаскета-2025, победив команду Испании

Сборная Бельгии стала чемпионом женского Евробаскета-2025, победив команду Испании
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Сегодня, 29 июня, в городе Пирей (Греция) на «Пис энд Френдшип Стэдиум» состоялся финальный матч женского чемпионата Европы между национальными командами Испании и Бельгии. Встреча завершилась со счётом 67:65 (18:19, 13:18, 18:15, 18:13) в пользу сборной Бельгии. Таким образом, представительницы Бельгии выиграли чемпионат Европы — 2025.

ЧЕ-2025 (ж) . Финал
29 июня 2025, воскресенье. 20:30 МСК
Испания
Окончен
65 : 67
Бельгия
Испания: Буэнавида, Эчарри, Ортис, Аюсо, Торренс, Араухо, Пуэйо, Фам, Виларо, Каррера, Хинсо, Мартин
Бельгия: Раметт, Классенс, Деларе, Мессеман, Линскенс, Мунунга, Массей, Верват, Лисова-Мбака, Ванло, Аллеман, Йорис

Наиболее результативным игроком в составе национальной команды Бельгии стала Жюли Аллеман, выступающая на позиции атакующего защитника. Ей удалось набрать 19 очков, сделать четыре подбора и отдать две передачи.

Самым результативным игроком в составе сборной Испании стала центровой Паула Хинсо. В ходе матча она набрала 11 очков и сделала четыре подбора.

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