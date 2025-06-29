Сборная Бельгии стала чемпионом женского Евробаскета-2025, победив команду Испании

Сегодня, 29 июня, в городе Пирей (Греция) на «Пис энд Френдшип Стэдиум» состоялся финальный матч женского чемпионата Европы между национальными командами Испании и Бельгии. Встреча завершилась со счётом 67:65 (18:19, 13:18, 18:15, 18:13) в пользу сборной Бельгии. Таким образом, представительницы Бельгии выиграли чемпионат Европы — 2025.

Наиболее результативным игроком в составе национальной команды Бельгии стала Жюли Аллеман, выступающая на позиции атакующего защитника. Ей удалось набрать 19 очков, сделать четыре подбора и отдать две передачи.

Самым результативным игроком в составе сборной Испании стала центровой Паула Хинсо. В ходе матча она набрала 11 очков и сделала четыре подбора.