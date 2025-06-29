Результаты матчей Евробаскета-2025 среди женщин 29 июня

Сегодня, 29 июня, состоялись решающие матчи женского чемпионата Европы — 2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами заключительного игрового дня.

Результаты матчей финала чемпионата Европы — 2025:

Матч за седьмое место. Литва — Турция — 87:99;

Матч за пятое место. Чехия — Германия — 70:81;

Матч за третье место. Франция — Италия — 54:69;

Матч за первое место. Испания — Бельгия — 65:67.

Чемпионат Европы прошёл с 18 по 29 июня на территориях таких стран, как Чехия, Италия, Германия и Греция. Отметим, что для сборной Бельгии эта победа стала второй на Евробаскете. Ранее бельгийки выигрывали чемпионат Европы в 2023 году, обыграв в финале также испанок.