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Результаты матчей Евробаскета-2025 среди женщин 29 июня

Результаты матчей Евробаскета-2025 среди женщин 29 июня
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Сегодня, 29 июня, состоялись решающие матчи женского чемпионата Европы — 2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами заключительного игрового дня.

Результаты матчей финала чемпионата Европы — 2025:

Матч за седьмое место. Литва — Турция — 87:99;
Матч за пятое место. Чехия — Германия — 70:81;
Матч за третье место. Франция — Италия — 54:69;
Матч за первое место. Испания — Бельгия — 65:67.

Чемпионат Европы прошёл с 18 по 29 июня на территориях таких стран, как Чехия, Италия, Германия и Греция. Отметим, что для сборной Бельгии эта победа стала второй на Евробаскете. Ранее бельгийки выигрывали чемпионат Европы в 2023 году, обыграв в финале также испанок.

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