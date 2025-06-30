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«Шарлотт» обменял Юсуфа Нуркича в «Юту» — Чарания

«Шарлотт» обменял Юсуфа Нуркича в «Юту» — Чарания
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Авторитетный американский инсайдер ESPN Шэмс Чарания на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter) сообщил, что «Шарлотт Хорнетс» обменял 30-летнего центрового, представляющего Боснию и Герциговину, Юсуфа Нуркича в «Юту Джаз» на 26-летнего американского разыгрывающего защитника Коллина Секстона и пик второго раунда драфта Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) — 2030.

В минувшем сезоне Нуркич принял участие в 51 матче. В среднем за встречу Юсуф набирал 8,9 очка, делал 7,8 подбора, отдавал 2,3 передачи и совершал 0,8 перехвата.

Секстон, в свою очередь, в прошедшем регулярном чемпионате сыграл в 63 встречах. В среднем за матч Коллин набирал 18,4 очка, делал 2,7 подбора, а также отдавал 4,2 передачи.

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