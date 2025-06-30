Стали известны детали нового контракта Джеймса Хардена с «Клипперс»

Разыгрывающий Джеймс Харден и «Лос-Анджелес Клипперс» договорились о новом контракте после того, как Харден отказался от опции продления на сезон-2025/2026 за $ 36,3 млн. Об этом сообщает североамериканский журналист и инсайдер ESPN Шэмс Чарания на своей страничке в социальной сети X.

Новое соглашение рассчитано на два года и составляет $ 81,5 млн, причём второй сезон включает опцию игрока и частично гарантирован. Харден — 11-кратный участник Матча всех звёзд и обладатель награды самому ценному игроку (MVP). В прошлом сезоне он в среднем набирал 22,8 очка, 8,7 результативной передачи передачи и 5,8 подбора.