Портис продолжит играть за «Милуоки». По новому контракту форвард заработает $ 44 млн

Тяжёлый форвард Бобби Портис и «Милуоки Бакс» достигли соглашения о продлении контракта после того, как игрок отказался от опции на сезон-2025/2026, по которой мог бы получить $ 13,4 млн. Об этом сообщает североамериканский журналист и инсайдер ESPN Шэмс Чарания на своей страничке в социальной сети X.

Согласно новому трёхлетнему контракту, Портис заработает $ 44 млн, а на сезон-2027/2028 предусмотрена опция игрока.

30-летний баскетболист выступает за «Милуоки» последние пять лет и дважды — в 2023 и 2024 годах — входил в тройку претендентов на приз лучшему шестому игроку. В прошлом сезоне он провёл 49 матчей, набирая в среднем 13,9 очка, 8,4 подбора и 2,1 результативной передачи.