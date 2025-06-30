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«Хьюстон» и Джабари Смит договорились о новом контракте. Общая сумма — $ 122 млн

«Хьюстон» и Джабари Смит договорились о новом контракте. Общая сумма — $ 122 млн
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Представителя тяжёлого форварда Джабари Смита-младшего достигли соглашения с «Хьюстон Рокетс» о подписании нового контракта, сообщает североамериканский журналист и инсайдер ESPN инсайдер Шэмс Чарания на своей страничке в социальной сети X. Новое соглашение рассчитано на пять лет и составляет $ 122 млн.

Ранее за последние две недели «Хьюстон» также продлил контракты с центровым Стивеном Адамсом и главным тренером Име Удокой, а также выменял у «Финикс Санз» звёздного лёгкого форварда Кевина Дюранта. В минувшем сезоне 22-летний Смит провёл 57 матчей, в среднем набирая 12,2 очка, семь подборов и 1,1 результативной передачи за игру.

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