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«Миннесота» разгромила «Коннектикут» в WNBA. Клюндикова и Косу набрали вместе восемь очков

«Миннесота» разгромила «Коннектикут» в WNBA. Клюндикова и Косу набрали вместе восемь очков
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Сегодня, 30 июня, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA), в котором «Миннесота Линкс» принимала «Коннектикут Сан». Игра завершилась со счётом 102:63 в пользу домашней команды.

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В этой встрече приняли участие сразу две российские баскетболистки — Мария Клюндикова и Анастасия Олаири Косу. Клюндикова провела на площадке 13 минут, за которые набрала два очка, сделала три подбора и один блок-шот.

Косу за семь минут отметилась шестью очками и двумя подборами. «Миннесота» одержала 14 побед при двух поражениях — это лучший результат в лиге на данный момент.

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