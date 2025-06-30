Леброн может завершить карьеру в «Кливленде». Эксперт объяснил, на каких условиях

Североамериканский журналист и экспертный обозреватель Yahoo Sports Кевин О'Коннор отметил, что возможен вариант, при котором звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс завершит карьеру в «Кливленд Кавальерс» — клубе, где он начал свой путь в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и с которым стал чемпионом лиги в 2016 году.

«Чтобы вернуть Леброна Джеймса в «Кавальерс», клубу пришлось бы опуститься ниже второго потолка зарплат, а это означало бы расставание с Джарреттом Алленом, Дариусом Гарлэндом и, вероятнее всего, ещё одним игроком — например, Максом Страсом. Это серьёзная цена за баскетболиста, который, возможно, не гарантирует чемпионство и может остаться в команде всего на один сезон.

С другой стороны, Аллен не проявляет себя в плей-офф, а Гарлэнд — небольшой по габаритам разыгрывающий. Возможно, их обмен — это способ разгрузить зарплатную ведомость «Кливленда». После ухода Леброна [из баскетбола] у руководства появится гибкость при формировании состава вокруг Донована Митчелла и Эвана Мобли, что позволит подобрать игроков, которые лучше подойдут команде, чем Аллен и Гарлэнд.

В каком-то смысле приглашение Леброна может не только улучшить шансы на чемпионство в ближайшее время, но и заложить фундамент для будущих успехов. Такой обмен будет очень сложным и, скорее всего, потребует участия третьей команды. Придётся жертвовать многим. Но если появится такая возможность, «Кавальерс» стоит рискнуть и пойти ва-банк ради Леброна», — написал О'Коннор на своей страничке в социальной сети X.