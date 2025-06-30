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The Athletic: «Лейкерс» готовы посвятить сезон Леброну, но думают о Дончиче

The Athletic: «Лейкерс» готовы посвятить сезон Леброну, но думают о Дончиче
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Североамериканский журналист и обозреватель Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Сэм Эмик в своём материале на The Athletic высказался по поводу перспектив «Лос-Анджелес Лейкерс« со звёздным словенским разыгрывающим Лукой Дончичем.

«Хотя для «Лейкерс» действительно важно, каким будет финальный аккорд в карьере Леброна Джеймса, и клуб с радостью посвятил бы весь сезон чествованию 40-летней легенды перед его уходом, любые планы, выходящие за рамки этого периода, создают сложности при формировании состава на перспективу — особенно если речь идёт о будущем с 26-летним Дончичем. Воскресенье ясно показало эту неприятную истину.

Если клубу удастся, как и ожидается, заполучить подпись Дончича под новым [максимальным] контрактом уже 2 августа, когда это станет возможно, то все дальнейшие решения должны приниматься с прицелом на долгосрочную перспективу. В этой связи внутри организации признали, что продление контракта с Джеймсом на максимальных условиях после этого сезона было бы неразумным шагом», — сказано в статье.

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