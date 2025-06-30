Инсайдер ответил, может ли следующий сезон стать последним для Леброна в «Лейкерс»

Североамериканский журналист и обозреватель Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Сэм Эмик в своём материале на The Athletic прокомментировал будущее звёздного лёгкого форварда Леброна Джеймса в «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Когда стало известно о решении Джеймса, по всей лиге тут же начали распространяться слухи: многие руководители других команд задумались, не предвещает ли это его возможный запрос на обмен (напомним, у Леброна есть пункт о запрете обмена, так что он сам контролирует своё будущее).

Впрочем, не исключено, что подобные шаги — это лишь очередная попытка оказать давление на руководство клуба с целью усилить состав. Как бы то ни было, становится всё очевиднее: даже если Джеймс не завершит карьеру следующим летом, этот сезон вполне может стать для него последним в форме «Лейкерс», — сказано в статье.