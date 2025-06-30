Назван срок, который экс-игрок НБА проведёт в тюрьме по делу о мошенничестве

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Себастьян Телфэйр получил тюремный срок из-за нарушений условий досрочного освобождения по делу о мошенничестве со здоровьем. Как информирует Sportico, бывший баскетболист проведёт в тюрьме шесть месяцев.

Сообщается, что игрок уклонялся от общественных работ и игнорировал пробационного инспектора.

Изначально Телфэйра обвинили в участии в схеме, благодаря которой он мошенническим путём заработал около $ 358 тыс. Экс-игрок получал компенсацию от программы медицинского страхования от НБА за процедуры, которые на самом деле ему не проводились. Позже Себастьян заключил сделку со следствием.

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