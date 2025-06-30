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Экс-игрок «Локомотива» Владислав Емченко перешёл в «Зенит»

Экс-игрок «Локомотива» Владислав Емченко перешёл в «Зенит»
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Атакующий защитник Владислав Емченко подписал контракт с «Зенитом». Об этом информирует пресс-служба клуба из Санкт-Петербурга. Стороны заключили контракт, рассчитанный на два года — до конца сезона-2026/2027.

«Сине-бело-голубые приветствуют Владислава в Санкт-Петербурге и желают ему больших спортивных успехов в составе «Зенита»!» — говорится в сообщении команды.

Напомним, в воскресенье, 29 июня, стало известно, что Емченко покинул «Локомотив-Кубань» в связи с истечением срока действия соглашения.

В минувшем сезоне Единой лиги Владислав принял участие в 57 матчах, в которых в среднем набирал 6,3 очка, делал 1,8 подбора и отдавал 2,1 передачи.

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