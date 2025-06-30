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Появилось аудио с предполагаемым заявлением жены Леброна о сроке завершения карьеры мужа

Появилось аудио с предполагаемым заявлением жены Леброна о сроке завершения карьеры мужа
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Портал Ball Report поделился аудиозаписью, на которой предположительно лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс озвучивает пожелание жены Саванны относительно сроков завершения его карьеры.

«Саванна хочет, чтобы я завершил карьеру примерно через год», — сообщается в тексте расшифровки аудио.

Напомним, в настоящий момент Леброну 40 лет. В прошлом сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Джеймс принял участие в 75 матчах, где в среднем набирал 24,5 очка, совершал 7,9 подбора, а также отдавал восемь результативных передач. Ранее сообщалось, что спортсмен воспользовался опцией игрока и останется в «Лейкерс» на сезон-2025/2026.

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