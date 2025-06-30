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Фото: Рассел Уэстбрук принял участие в Неделе моды в Париже в качестве модели

Фото: Рассел Уэстбрук принял участие в Неделе моды в Париже в качестве модели
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Разыгрывающий «Денвер Наггетс» Расселл Уэстбрук принял участие в Неделе моды в Париже. Спортсмен вышел на подиум для бренда Feng Chen Wang, сменив несколько образов.

Фото: Peter White/Getty Images

Фото: Peter White/Getty Images

Китаянка Фэн Чен Ван является хорошей знакомой Уэстбрука. Молодой дизайнер решила пригласить баскетболиста на показ в Париж, и тот ответил согласием. В основе новой коллекции Ван весна-лето — 2026 лежит диалог с природой.

В завершившемся сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Уэстбрук принял участие в 88 матчах, где в среднем набирал 13 очков, совершал 4,7 подбора и отдавал 5,6 передачи. В настоящий момент спортсмену 36 лет.

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