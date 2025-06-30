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ЦСКА объявил о переводе в основу 21-летнего игрока второй команды

ЦСКА объявил о переводе в основу 21-летнего игрока второй команды
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21-летний форвард Даниил Ключенков из ЦСКА-2 начнёт предстоящий сезон в заявке основной команды. Как информирует пресс-служба армейцев, спортсмен подписал с клубом новый двухлетний контракт.

Ключенков выступал за команды молодёжного проекта ЦСКА с 16-летнего возраста. В 2024 году Даниил стал самым ценным игроком (MVP) регулярного чемпионата Единой молодёжной лиги ВТБ, взял серебро с «ЦСКА-Юниором» и попал в символическую пятёрку «Финала четырёх», а в 2025-м вместе с ЦСКА-2 стал вторым в чемпионате Суперлиги.

Основная команда армейцев в прошлом сезоне Единой лиги завоевала чемпионство, обыграв в финальной серии «Зенит» из Санкт-Петербурга.

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