Шакил О'Нил ответил, как неделя в тюрьме повлияла на его судьбу

Член Зала славы и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Шакил О'Нил принял участие в торжественной церемонии закладки фундамента спортивного комплекса для детей в Лас-Вегасе. Ожидается, что строительство будет завершено в конце 2026 года. Приблизительная стоимость проекта, которая будет покрыта из фонда Шакила О'Нила, оценивается в $ 24 млн.

«Я здесь уже 30 лет и хочу что-то сделать для людей и для детей. Если бы каждый влиятельный человек просто заботился о том месте, где он живёт, мир был бы лучше. В детстве я хулиганил, и посещение общественного центра спасло мне жизнь. На самом деле как-то я провёл выходные в тюрьме, и это изменило мою жизнь. Так что больше я никогда не хотел это повторять и отправился в один из клубов для молодёжи», — сказал Шакил во время церемонии.

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