Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Шакил О'Нил ответил, как неделя в тюрьме повлияла на его судьбу

Шакил О'Нил ответил, как неделя в тюрьме повлияла на его судьбу
Аудио-версия:
Комментарии

Член Зала славы и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Шакил О'Нил принял участие в торжественной церемонии закладки фундамента спортивного комплекса для детей в Лас-Вегасе. Ожидается, что строительство будет завершено в конце 2026 года. Приблизительная стоимость проекта, которая будет покрыта из фонда Шакила О'Нила, оценивается в $ 24 млн.

«Я здесь уже 30 лет и хочу что-то сделать для людей и для детей. Если бы каждый влиятельный человек просто заботился о том месте, где он живёт, мир был бы лучше. В детстве я хулиганил, и посещение общественного центра спасло мне жизнь. На самом деле как-то я провёл выходные в тюрьме, и это изменило мою жизнь. Так что больше я никогда не хотел это повторять и отправился в один из клубов для молодёжи», — сказал Шакил во время церемонии.

Материалы по теме
Шакил О'Нил ответил на вопрос об игроках НБА, которые могли бы перейти в UFC

Шакил О'Нил отвлечён блогером во время еды:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android